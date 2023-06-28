Мобилизованный Виталий Козловский в форме показал, как проходит его обучение на полигоне

Певец Виталий Козловский, который на днях получил повестку и теперь служит в подразделении Нацгвардии Украины, рассказал, как прошла первая неделя его обучения боевой подготовке.

На странице в Instagram исполнитель разместил снимки, сделанные во время его обучения на полигоне. На снимках Козловский изображен в форме, каске и с автоматом в руках.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Первая неделя обучения боевой подготовке была напряженной и интенсивной. Усталость как физическая, так и моральная. Иногда есть ощущение, что нагрузки забирают всю энергию... На самом деле сейчас нет времени и сил на творчество, которое я так люблю, в котором могу выразить свои чувства и мысли... Но кто говорил, что будет легко? И все же в текущих обстоятельствах нахожу силы и вдохновение, остаюсь преданным своей службе, потому что верю в важность нашей роли в защите страны. Мнение о том, что мои усилия не напрасны, собственно, мотивирует идти вперед", - признался Козловский.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Также певец поздравил украинцев с Днем Конституции и пожелал, чтобы "основной закон оставался надежным фундаментом наших ценностей и прав".

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, ранее Виталий Козловский показал, как побратимы побрили ему бороду и подстригли волосы. По словам певца, на службе свои правила и порядки, а он их, в свою очередь, соблюдает.

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