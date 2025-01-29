Мочился в постель в "Один дома": как Киран Калкин стал звезднее своего брата и претендует на "Оскар"

Младший брат Маколея не только пошел по его стопам, но и превосходит в карьерных достижениях.

Американский актер Киран Калкин до недавнего времени оставался в тени своего звездного брата Маколея.

Это и не удивительно, ведь старший Калкин сыграл главного героя в двух частях культовой рождественской комедии "Один дома" и очень сильно полюбился зрителям. Киран тоже дебютировал в картине. Правда, роль у него, в отличие от старшего брата, была незначительной. В частности, он запомнился зрителям как кузен Фуллер, который носил очки и мочился в постель.

Киран Калкин / Фото: Associated Press

Однако с годами карьера Кирана становилась все более успешной. Когда Маколей практически перестал появляться на экранах, то его брат уверенно развивался. Безумная слава к Кирану пришла в 2018 году. В это время он воплотил на экранах главную роль в драматическом сериале "Наследники" — младшего сына миллиардера Романа Роя. Картина выходила на экраны до 2023 году. За роль в телесериале Киран получил такие престижные премии, как "Эмми" и "Золотой глобус".

Киран Калкин / Фото: Associated Press

В 2024 году Калкин получил новую порцию успеха. Он сыграл главную роль в фильме "Настоящая боль". Его работу уже отметили на премии "Золотой глобус". Недавно объявили номинантов на "Оскар-2025". И здесь Киран оказался в номинации. Актер претендует на статуэтку "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Удастся ли артисту стать лауреатом, станет известно уже в ночь на 3 марта.

Киран Калкин / Фото: Associated Press

Что же касается личной жизни Кирана Калкина, то и здесь у него все отлично. С 2013 года он проживает в браке с Джазз Чартон. Супруги воспитывают двоих детей – 5-летнюю дочь Кинзи и 3-летнего сына Уайлдера.

Киран Калкин с женой / Фото: Associated Press

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