Модель Мила Кузнецова в нижнем белье похвасталась бюстом 15-го размера

Звезда восхитила новыми фото.

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова не стесняется хвастаться своими пышными формами.

В частности, знаменитость довольно часто публикует в своем Instagram разнообразные фотографии, на которых хвастается своим бюстом 15-го размера. На этот раз звезда восхитила снимками, на которых изображена в нижнем белье. На фото заметно, настолько Миле нравится ее аппетитная фигура.

Милая Кузнецова в нижнем белье / instagram.com/mila_kuznetsova10

Кстати, у Милы не только красивые формы, но и привлекательная внешность. Она подчеркнула это ярким макияжем.

Милая Кузнецова в нижнем белье / instagram.com/mila_kuznetsova10

К слову, ошарашенные поклонники модели не могли сдержать слов. Они просто засыпали Милу комплиментами. Некоторые фанаты даже посвятили звезде стихи.

Невероятная фигура, а ножки просто супер!

Какой хороший комплект, и ты так хороша!

Какая ты крутая, я даже не могу подобрать слова.

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