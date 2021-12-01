Модель Мила Кузнецова в нижнем белье похвасталась бюстом 15-го размера

Звезда восхитила новыми фото.
Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова не стесняется хвастаться своими пышными формами.
В частности, знаменитость довольно часто публикует в своем Instagram разнообразные фотографии, на которых хвастается своим бюстом 15-го размера. На этот раз звезда восхитила снимками, на которых изображена в нижнем белье. На фото заметно, настолько Миле нравится ее аппетитная фигура.
Кстати, у Милы не только красивые формы, но и привлекательная внешность. Она подчеркнула это ярким макияжем.
К слову, ошарашенные поклонники модели не могли сдержать слов. Они просто засыпали Милу комплиментами. Некоторые фанаты даже посвятили звезде стихи.
- Невероятная фигура, а ножки просто супер!
- Какой хороший комплект, и ты так хороша!
- Какая ты крутая, я даже не могу подобрать слова.
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