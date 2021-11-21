Модель Наталья Гоций о романе с женатым Хливнюком: "Для меня это был стресс"

Модель Наталья Гоций о романе с женатым Хливнюком: "Для меня это был стресс"

Звезда модельного бизнеса также рассказала, как они познакомились с Андреем.

Недавно украинская топ-модель Наталья Гоций призналась, что имела отношения с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком.

Звезда модельного бизнеса поделилась, что испытала стресс, когда рассказала об этом романе, говорится в "Светской жизни".

"То есть я на всю страну призналась, что я была в отношениях с неофициально разведенным мужчиной – для меня это был стресс", — сказала Гоций.

Наталья Гоций и Андрей Хливнюк в клипе "Бумбокс"

В то же время, она опровергла, что стала причиной развода Хливнюка с женой.

"На сколько я знаю, они разошлись с женой год до того, как мы познакомились. Он абсолютный социофоб и он просто не любит выносить свои отношения на общее обозрение", — объяснила Гоций.

Наталья поделилась, что их роман с Хливнюком длился недолго, однако они не ссорились, а просто взяли паузу в отношениях. Гоций не исключает, что они с Андреем еще могут дать второй шанс своей любви.

С чего началась история любви Натальи Гоций и Андрея Хлывнюка

"Он мне симпатичен, но у нас настолько с ним сложные графики в плане работы. У него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям. Мы не ссорились, просто решили, что мы берем паузу", – объяснила модель.

А познакомились экс-возлюбленные благодаря общим друзьям. Кроме того, как призналась Гоций, она была преданной фанаткой "Бумбокса".

"Я реально была фанаткой "Бумбокс" много лет. Я его не воспринимала как рок-звезду, я воспринимала его как проект. Мы с ним познакомились благодаря нашим друзьям случайно. И как-то химия сложилась", — призналась модель.

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