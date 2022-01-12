Модель получила интимные ожоги после секса с рэпером Дрейком, который налил в презерватив острый соус

Модель получила интимные ожоги после секса с рэпером Дрейком, который налил в презерватив острый соус

Артист изобрел оригинальный способ избежать нежелательных последствий после случайных связей.

Известный канадский рэпер Дрейк ведет активную половую жизнь с кем хочет и как хочет.

И не боится, что кто-то может воспользоваться его любвеобильностью в своих корыстных целях, ведь изобрел оригинальный способ, как после случайного секса избежать нежелательных последствий.

Как передает издание Wegotthiscovered, на Дрейка подала в суд модель, с которой у него был секс на одной из вечеринок. По словам женщины, они познакомились на мероприятии, после этого у них в туалете случился интим и Дрейк ушел, выбросив презерватив в мусорку.

Девушка, желавшая получить его биоматериал, достала из урны использованный контрацептив и попыталась влить сперму в себя. Однако Дрейк предусмотрел такие целые девушки, поэтому в использованный кондом влил острый соус.

Дрейк / Associated Press

Когда рэпер услышал крики девушки из туалета, он вернулся и сказал ей, что в презервативе острый соус. Теперь модель собирается подать в суд на Дрейка за ожог в интимном месте.

Исполнитель ситуацию пока никак не комментировал, однако в тот же день в своем аккаунте оставил сообщение: "Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа и 45 минут".

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