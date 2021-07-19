Модель с 13 размером груди Мила Кузнецова: интересные факты и пикантные фото рекордсменки

У модели самая большая натуральная грудь в Украине.

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине Мила Кузнецова стала настоящей звездой Сети.

В 32-летней украинской plus-size модели 13 размер груди, чем она изрядно гордится. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать о красавице несколько интересных фактов и пересмотреть ее пикантные фотографии и видео.

instagram.com/mila_kuznetsova10

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Лубнах, Полтавской области. В программе "ЖВЛ" модель призналась, что в детстве очень комплексовала из-за своей фигуры. Мила носила широкие кофты и футболки, чтобы скрыть большой бюст. Смеялись со школьницы и ее одноклассники.

"Я начала учиться в техникуме и там был красивый парень, который нравился всем. И он выбрал меня. Я поняла, что это круто и я красивая", — делилась она.

Именно благодаря любимому из гардероба Милы исчезли мешковатые вещи. Кузнецова стала носить откровенные наряды, в частности, платья с глубоким декольте.

Мила Кузнецова в 18 лет / instagram.com/mila_kuznetsova10

Девушка работала помощницей адвоката. А потом стала участницей проекта "Модель XL" на "1+1". Тогда она заявила, что мечтает реализовать себя в модельной сфере. Вскоре Мила стала первой представительницей Украины на конкурсе Miss Universe Plus Size.

instagram.com/mila_kuznetsova10

В прошлом же году Милу признали обладательницей самого большого натурального бюста — 13 размер. Женщину внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

instagram.com/mila_kuznetsova10

Популярность стремительно пошла вверх. Так, сейчас в фотоблоге у Милы 733 000 фолловеров. Фанов звезда Сети радует горячими снимками.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Вскоре красавица заявила, что ее грудь еще больше.

"Я настоящая!!! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 см, а самое важное для размера это ещё и обхват под грудью! Он у меня 89 см и так разница 47 сантиметров и это ребята больше15 размера. Есть много женщин, которые имеют большую грудь, но и в придачу очень большие остальные части тела (спину, живот), а размер груди - это пропорции в объёмах груди и под грудью! Я из тех девушек которые могут выставить видео в полный рост и не стесняюсь своего тела!" — сообщила она.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Также в фотоблоге пышногрудая модель мотивирует девушек не стесняться своего тела и показывает, как занимается спортом. Так, девушка тренируется в спортзале, любит плавать и кататься на велосипеде. Максимальный рекорд велопрогулки Милы — 115 км в день.

Не чурается Кузнецова и фотосессий в секси-белье.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Параметры рекордсменки 136-86-116 см при росте 173 см. Plus-size модель создала страницу на Patreon и Onlyfans, куда публикует откровенные фото за деньги.

instagram.com/mila_kuznetsova10

instagram.com/mila_kuznetsova10

Мила приобрела квартиру в Киеве. Девушка незамужем, но встречается с парнем. На публику свои отношения не выставляет, поскольку считает, что для Instagram лучше иметь статус холостячки.

instagram.com/mila_kuznetsova10

Сейчас Кузнецова принимает участие в различных развлекательных шоу.

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