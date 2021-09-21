Модель с 15 размером груди Кузнецова призналась, сколько больше всего ей предлагали за секс

Модель с 15 размером груди Кузнецова призналась, сколько больше всего ей предлагали за секс

Также она рассказала об унижениях со стороны родителей.

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова говорит, что иногда ей предлагают интим за деньги.

Звезда Сети утверждает, что каждой красивой девушке предлагают секс за определенную сумму, и она не исключение. В программе "Зірковий шлях" обладательница 15-го размера призналась, сколько всего ей предлагали за секс. За интимные услуги она могла получить 20 тыс долларов.

plus-size модель Мила Кузнецова / instagram.com/mila_kuznetsova10

Кроме этого, Мила говорит, что сейчас она обожает свою фигуру и размер груди. Но в детстве у нее было много комплексов.

"У меня начала расти грудь, и я уже комплексовала. Лет 12-13 помню, что раз — и у меня большая грудь. Я не помню, как они росли. Мама не рассказывала мне, как вообще я должна носить бюстгальтер. И первый бюстгальтер я покупала сама на рынке", — вспомнила звезда.

Модель с 15 размером груди / instagram.com/mila_kuznetsova10

Как вспоминает Мила, дома ее физически унижали и наказывали, поэтому уверенности в себе звезда начала приобретать, когда пошла учиться в техникум и встретила первую любовь.

"У меня был парень красивый на потоке. Потому что он нравился всем девушкам. Я с ним встречалась. Наверное, в этот момент я поняла, что я красивая, меня могут любить, ценить. Я начала одевать красивые вещи. Получала очень много комплиментов. я с этого времени поверила в себя, и в то, что я не так гадкий утенок, как в школе ", — вспоминает знаменитость.

Однако, впоследствии она снова встретила другого мужчину, который стал его унижать.

"Он меня морально подавлял. Он хотел, чтобы я со всем соглашалась", — рассказала модель.

Мила Кузнецова с цветами / instagram.com/mila_kuznetsova10

Пока же знаменитость счастлива в отношениях с другим мужчиной, которого звезда решила не рассекречивать. Хотя говорит, что он ее возраста, ведь она любит встречаться со своими сверстниками.

Напомним, недавно Мила Кузнецова поделилась пикантным видео. Звезда Сети представляла себя спасительницей Малибу.

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