Модель с 15 размером груди Кузнецова раскрыла свои заработки и сколько ей приносит OnlyFans

Модель plus-size Мила Кузнецова, которая является обладательницей самой большой груди в Украине, рассекретила свои заработки и призналась, сколько средств ей приносит аккаунт в OnlyFans.

У знаменитости есть страница в приложении. Правда, Кузнецова в интервью Славе Демину уверяет, что никаких оголенных фото там не публикует. С подписчиками модель только общается. В целом, у Милы около 100 подписчиков. Это приносит ей до 3 тысяч долларов ежемесячно. Также модель выплачивает OnlyFans процент.

"У меня есть страница в OnlyFans, но у меня ни одного обнаженного фото нет. Но есть такие люди, которые просто хотят со мной общаться, они просто общаются и платят за это деньги. Подписка в месяц стоит 30 долларов. У меня где-то 100 подписчиков. Заработок, где-то, 3 тысячи долларов. Плюс процент забирает OnlyFans. то меньше 3 тысяч долларов", - поделилась модель.

Мила Кузнецова / Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10

Также Кузнецова зарабатывает благодаря рекламе в Instagram. Кроме того, она устраивает вечеринки с блогерами и у нее есть доход от партнерских проектов. Модель уверяет, что устроила себе комфортную жизнь, а в месяц ей достаточно около 3 тысяч долларов.

"У меня есть какие-то заработки из Instagram. Это реклама, но ее немного, потому что я ничего не прошу. Также мы со своей коллегой сделали блогерское сообщество, организовываем всяческие блогерские тусовки. От партнеров тоже заработки какие-то есть. Я свою жизнь организовала так, чтобы было мне комфортно. До трех тысяч долларов, то мне хорошо", – добавила модель.

Напомним, ранее Мила Кузнецова рассказала, как крутила роман с женатым мужчиной. Его жена потом устраивала браку с моделью.

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