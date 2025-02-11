Модель с 15 размером груди Кузнецова рассказала о романе с женатым: "Жена приходила меня бить"

Модель plus-size Мила Кузнецова, которая является обладательницей самой большой груди в Украине, рассказала о романе с женатым мужчиной.

Знаменитости тогда было 20 лет. За ней начал ухаживать старший на 10 лет мужчина. Кузнецова ответила ему взаимностью. Но, как оказалось, мужчина был женат. Как рассказала Мила в интервью Славе Демину, возлюбленный тогда развелся ради нее. Правда, бывшую жену мужчины это задело, что она даже устроила драку с Кузнецовой. Как вспомнила модель, у женщины не было шансов, так что досталось на орехи именно ей.

"Он был женат, он развелся ради меня. Помню, его жена приходила меня бить. Было такое…Но она так мелкая, худая была...Я ей наваляла. Я же ее не приглашала разбираться. Если есть проблемы, то решай со своим мужчиной, а не со мной", — вспомнила модель.

Мила Кузнецова / Фото: instagram.com/mila_kuznetsova10

У Кузнецовой тоже не сложились счастливые отношения с мужчиной. Через год пара разошлась. Как говорит Мила, мужчина ее очень сильно ревновал, манипулировал ею и психологически давил. Так что модель это не выдержала, и отношениям пришел конец.

"Он старше был на 10 лет. Он психологически умел давить. Он очень ревновал меня. Он говорил: "Когда ты пойдешь с подружкой в кафе, я буду считать это изменой". Он меня очень ревновал, потому что я красивая была. Вместе были, возможно, год", — поделилась модель.

Напомним, недавно "Холостяк" Александр Терен объявил о разрыве с победительницей шоу Инной Белень. Ветеран войны объяснил, почему не сложились их отношения и когда именно произошел раскол.

Читайте также: