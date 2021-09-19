Модель с 15 размером груди Мила Кузнецова в купальнике едва прикрыла огромный бюст

Звезда Сети представила себя спасительницей Малибу.
Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова поделилась новым пикантным видео.
На странице в Instagram 32-летняя звезда Сети разместила ролик, на котором появилась в обтягивающем красном купальнике. Он едва удержал ее бюст 15-го размера. Мила представила себя спасительницей Малибу и игриво помурчала на камеру.
"Бассейн, сауна, кайф", — поделилась модель.
Пользователи оценили новое видео знаменитости, ее формы и порадовали Кузнецову приятными сообщениями.
- Красавица! У тебя роскошный купальник
- Супер
- Горячая
- Ух, какая красота
Напомним, ранее Миша Романова в бюстгальтере в сеточку похвасталась пышной грудью. Артистка очаровала соблазнительными формами.