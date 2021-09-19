Модель с 15 размером груди Мила Кузнецова в купальнике едва прикрыла огромный бюст

Звезда Сети представила себя спасительницей Малибу.

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова поделилась новым пикантным видео.

На странице в Instagram 32-летняя звезда Сети разместила ролик, на котором появилась в обтягивающем красном купальнике. Он едва удержал ее бюст 15-го размера. Мила представила себя спасительницей Малибу и игриво помурчала на камеру.

"Бассейн, сауна, кайф", — поделилась модель.

Пользователи оценили новое видео знаменитости, ее формы и порадовали Кузнецову приятными сообщениями.

Красавица! У тебя роскошный купальник

Супер

Горячая

Ух, какая красота

Напомним, ранее Миша Романова в бюстгальтере в сеточку похвасталась пышной грудью. Артистка очаровала соблазнительными формами.

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