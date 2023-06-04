Модель-защитник Назар Грабар снялся в летнем клипе известной певицы

Модель, актер и танцор Назар Грабар, который с началом полномасштабной войны ушел на фронт и защищает нашу страну в рядах ВСУ, вспомнил свою довоенную жизнь.

Так, артист-защитник снялся в клипе украинской певицы и блогерши Дианы Глостер на песню "Кіно". В работе Грабар сыграл парня Дианы, который, судя по тексту песни, не хочет с ней целоваться.

По замыслу режиссера Глостер пытается в своем безразличном парне разбудить бурные эмоции. В частности, делает она это в спортивном каре, воспроизводя разные трюки. Отметим, что в видео Диана дрифтила самостоятельно, до этого она две недели проходила подготовку. Также в клипе исполнительница устроила зажигательные танцы.

Поклонники радостно встретили работу Глостер и были приятно удивлены появлением в видео Назара Грабара: "Клип чрезвычайно волшебный и прекрасный, а за Назара отдельный лайк", "Невероятный клип! Такой дрифт и Назар выглядит здесь так гармонично!", "Уже 50 раз пересмотрела. Очень классно получилось. И классно что именно Назар был героем (помню, как вы долго искали актера). Все сложилось как надо".

Отметим, что Назар Грабар с началом полномасштабной войны пошел защищать Украину в рядах ВСУ. До войны артист был танцором в балете Светланы Лободы и сыграл главную роль в ее клипе "Твои глаза".

Напомним, что зимой защитник на передовой получил ранения в грудь. Грабар рассказал, как это случилось.

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