Могилевская довела до мурашек новым исполнением хита "Відправила Message" в дуэте с Lely45

Украинская певица Наталья Могилевская вместе с артисткой Lely45 представили обновленную версию культовой песни "Відправила message", которая в 2006 году стала настоящим саундтреком целого поколения. Теперь композиция получила свежее звучание, похожее на рок-балладу, и неожиданное видео.

По словам Могилевской, этот дуэт изначально вообще не планировался как студийный релиз. Исполнительницы должны были выступить вместе на закрытой церемонии "30 до 30", и Lely45 выбрала именно легендарный хит певицы. В свою очередь, Наталья сразу разглядела в Людмиле (настоящее имя Lely45) огромный потенциал.

"У нас была всего неделя на подготовку и три часа на репетицию. Новую аранжировку создала команда Lely45. Мы с Людой почти каждый день были на связи — и не только по рабочим вопросам. Она для меня — украинская Эми Уайнхаус, но без вредных привычек. Я уверена, что она будет собирать стадионы", — призналась Наталья.

А Lely45 подчеркнула, что Могилевская поразила ее неисчерпаемой энергией и креативностью. Певица говорит, что легенда украинского шоу-биза раскрылась для нее совсем по-новому и была на равных.

"У нее нет стоп-слов. Она может быть безумной подругой, которой невозможно отказать. Именно Наташа заставила меня посмотреть фильм "Джия" с Анджелиной Джоли, а после просмотра сказала: мы снимаем видео именно в таком формате — стильном, смелом и максимально экспериментальном", — раскрыла подробности сотрудничества Lely45.