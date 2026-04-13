Могилевская довела до мурашек сюрпризом от двух дочерей по случаю особого дня

Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская после масштабного тура поделилась теплыми семейными моментами, которые не оставили равнодушными ее поклонников.

Артистка вернулась домой после завершения гастролей, где ее ждала особенная встреча. Две дочери подготовили для нее трогательный сюрприз, посвященный финалу концертного марафона.

Так, девочки — Мишель и Соня — творчески подошли к поздравлению. Они собственноручно создали праздничный плакат с теплыми словами и украсили им панорамное окно дома. А уже внутри певицу ждала еще одна деталь — лепестки роз, разбросанные по полу, которые добавили атмосфере особого уюта. Трогательными кадрами Наталья Могилевская поделилась в своем Instagram и не скрывала эмоций.

Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пост Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Какое у меня сказочное утро! Мои дети поздравили меня. Они не ходят на мои концерты, потому что я считаю, что это для них огромный стресс, особенно для младшей. Но они знали, что у мамы заканчивается огромный тур — 52 концерта и последние два в Киеве. Они сделали мне такой сюрприз», — рассказала певица.

