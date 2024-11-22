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Могилевская довела до слез видео, где показала сюрприз от дочерей после долгой разлуки

Могилевская довела до слез видео, где показала сюрприз от дочерей после долгой разлуки

Наталья Могилевская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка восхитила семейным уютом.

Украинская певица Наталья Могилевская показала редкие кадры сразу с обеими дочками.

В своем фотоблоге артистка поделилась, как девочки встречали ее, как только она вернулась с гастролей по Украине. Так, после долгой разлуки семья не могла сдержать эмоций счастья, а старшая дочь Могилевской Мишель даже не сдержала слез в объятиях мамы.

К тому же дети Могилевской ждали ее с сюрпризом. Девочки в день, когда выпал первый снег, решили порадовать родного человека трогательной надписью на заборе, сделанной из снежных шариков. Так, Мишель и Соня попросили маму возвращаться домой поскорее. А также написали, как сильно любят родителей.

Наталья Могилевская растрогала встречей с дочками после гастролей

Наталья Могилевская растрогала встречей с дочками после гастролей

Певица уже поделилась впечатлениями от столь оригинального подарка. По словам Могилевской, безумная любовь детей каждый раз окрыляет ее, особенно зимой.

"С первым снегом, дорогие! На всю жизнь у меня снег будет ассоциироваться с этой невероятной любовью детей. Прошу у Бога каждый раз возвращаться с гастролей именно так", — растрогала артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показалась, как с детьми в бомбоубежище пряталась во время массированного российского обстрела Украины.

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