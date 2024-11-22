Могилевская довела до слез видео, где показала сюрприз от дочерей после долгой разлуки

Артистка восхитила семейным уютом.
Украинская певица Наталья Могилевская показала редкие кадры сразу с обеими дочками.
В своем фотоблоге артистка поделилась, как девочки встречали ее, как только она вернулась с гастролей по Украине. Так, после долгой разлуки семья не могла сдержать эмоций счастья, а старшая дочь Могилевской Мишель даже не сдержала слез в объятиях мамы.
К тому же дети Могилевской ждали ее с сюрпризом. Девочки в день, когда выпал первый снег, решили порадовать родного человека трогательной надписью на заборе, сделанной из снежных шариков. Так, Мишель и Соня попросили маму возвращаться домой поскорее. А также написали, как сильно любят родителей.
Певица уже поделилась впечатлениями от столь оригинального подарка. По словам Могилевской, безумная любовь детей каждый раз окрыляет ее, особенно зимой.
"С первым снегом, дорогие! На всю жизнь у меня снег будет ассоциироваться с этой невероятной любовью детей. Прошу у Бога каждый раз возвращаться с гастролей именно так", — растрогала артистка.
Напомним, недавно Наталья Могилевская показалась, как с детьми в бомбоубежище пряталась во время массированного российского обстрела Украины.
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