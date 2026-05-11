Могилевская эмоционально высказалась об усыновлении и что ее удивило в начале: "Единственная преграда"

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала об опыте усыновления двух дочерей Мишель и Сони и трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться из-за стереотипов общества.

Артистка вместе с мужем Валентином воспитывает девочек уже около четырех лет. По словам Могилевской, больше всего ее удивляла реакция людей на решение взять в семью старшего ребенка. На момент усыновления одной из дочерей было 10 лет, а сейчас — уже 14.

«Единственная преграда, которая была от других людей, которая меня очень удивляла… Это когда я слышала, что с маленькой понятно что делать, а со взрослой: она жила с другими родителями, имеет или нет образование, будет ли слушаться, а впереди подростковый возраст и так далее. И это был просто ужас», — поделилась певица на одном из выступлений во Львове, фрагментом которого поделился фан-клуб в TikTok.

Наталья Могилевская со старшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также звезда вспомнила курсы для будущих приемных родителей, после которых выдают справку о возможности усыновления. Именно там она была шокирована тем, как многие люди относятся к выбору ребенка слишком прагматично.

«Я в своей группе выяснила, что из 15 человек все хотят ребенка-блондина с голубыми глазами, возрастом до года или максимум до трех, чтобы был здоров, а родители умерли и потом не беспокоили, чтобы не было старших братьев и сестер. И у меня был один вопрос: а вы сами с идеальным здоровьем и характером, рожденные в идеальной семье? Мы не в магазине. Или ты хочешь стать мамой, или нет», — эмоционально отметила артистка.

Кроме того, Наталья Могилевская убеждена, что родители не должны навязывать детям собственные мечты или профессии. По ее словам, главное — помочь ребенку найти свой путь и поддерживать его выбор.

«Мне все говорят, чтобы я сделала из детей певиц. Но я не знаю, для чего они пришли в этот мир. Возможно, кто-то должен просто рожать детей, а кто-то стать спортсменкой. Моя задача — наблюдать, где их душа, и помогать этому развиваться», — пояснила исполнительница.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В завершение Могилевская обратилась к украинцам с призывом не бояться усыновления, независимо от возраста ребенка: «Берите ребенка в любом возрасте, не думайте, усыновляйте! Это будет ваш лучший ребенок».

