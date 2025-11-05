Могилевская и Козловский удивили признанием о своем горячем поцелуе: как их возлюбленные отреагировали

Наталья Могилевская и Виталий Козловский / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинские певцы Наталья Могилевская и Виталий Козловский впервые откровенно высказались о пикантном случае на концерте.

Так, недавно много шума наделал их поцелуй прямо на сцене во время зажигательного шоу Могилевской в Киеве. Исполняя хит «Відправила message» звезды не сдерживали чувств и водоворота эмоций. Это вызвало настоящую дискуссию в Сети. Некоторые пользователи выразили свой восторг от такого драйва, а остальные же резко раскритиковали поведение артистов, каждый из которых имеет свою семью.

Но на самом деле между Могилевской и Козловским ничего, кроме дружбы, не могло и быть. В своем посте в Instagram исполнительница прямо на это намекнула. Тем не менее, чтобы повеселить фанов, подыграла им и с иронией рассказала о «наказании», которое ее ждет дома от избранника Валентина. Кроме того, Наталья поблагодарила Виталия за то, что она вместе с покойным коллегой Андреем Кузьменко из группы «Скрябин» могла прилагать усилия для развития его потенциала.

«Так сделать мог только Козловский. Он всегда был мачо, который на сцене забывает обо всем на свете. И как мы теперь, Виталик, будем оправдываться дома? Меня ждет как минимум 50 отжиманий. Я очень благодарна тебе за наш с Кузьмой первый опыт обучения, преподавания, и моей помощи молодым, талантливым артистам. Потому что я хотела бы делать это всю жизнь. Ты сегодня мощная звезда, прекрасный артист. Горжусь тобой!» — написала артистка.

В свою очередь, жена Козловского Юлия ранее уже также говорила, что в поцелуе певцов не видит ничего серьезного. В комментарии Виталий все же подробнее объяснил свою позицию. По его словам, это была просто драйвовая энергия на сцене без какого-либо романтического подтекста.

«Я люблю тебя, как сестру, как наставника, как Человека, который всегда поддерживал, подсказывал… Ты первой позвонила, когда закончились суды… Плакала, искренне радуясь за меня. Эти поцелуи на твоем концерте были чистыми, спонтанными в порыве эмоций без сексуального характера. Поэтому наши любимые спокойно это восприняли. Нет, скорее даже радовались за нас, потому что знают, как мы горим музыкой и сценой», — такую точку поставил в этой истории музыкант.

Отметим, Наталья Могилевская строит личную жизнь с мужем по имени Валентин и воспитывает с ним двух дочерей, а Виталий Козловский женат на своей пиарщице Юлии, которая более года назад подарила ему сыночка Оскара.