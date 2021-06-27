Могилевская из бани сообщила, что ей все же удалось похудеть и не проиграть челлендж

Могилевская из бани сообщила, что ей все же удалось похудеть и не проиграть челлендж

Звезде не пришлось прощаться с волосами.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая в апреле заявила, что голыми волос если не похудеет, все же доказала, что смогла избавиться от ненавистных килограммов.

26 июня завершился челлендж #26червнязубдаю, организованный фитнес-тренером Анитой Луценко. Звезда, которая сначала весила 76,5 кило, должна была показать похудения на 4 килограмма. Однако еще утром исполнительница показала результат 72,9 кг, что на 300 граммов больше нужного веса. Вскоре в ленте фотоблога звезда запостила видео, на котором ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула стригут ее волосы.

Но все же Наталье до конца 26 июня удалось достичь поставленной цели, о чем она сообщила, опубликовав соответствующее фото в своей Instagram-Stories. На снимке видно вес в 72,6 кг.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А помогла звезде сбросить лишние 300 грамм — баня, куда она поспешила попасть, отметив, что это

самый надежный способ уменьшить вес.

"Я убежала от Притулы и Никитюк, сижу в бане. К концу дня остался час. Я их уничтожу, эти 300 грамм! Еще немного! Ну ... Вы со мной?", — отметила во Родиком певица.

Поклонники поддержали Наталью, отметив ее силу воли.

Огонь женщина!

Мы в вас верим!

У вас все получится!

Напомним, в конце мая Наталья Могилевская рассекретила, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с Тренер Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма. А в день рождения, 2 августа, певица надеть свою эффектную концертную платье, пока маловата.

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