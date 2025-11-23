Могилевская на фоне слухов о браке засветилась со свадебным кольцом на безымянном пальце

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская неожиданно засветила свадебное украшение на правой руке.

Так, на запись недавнего интервью "Люкс ФМ" артистка пришла со свадебным кольцом на безымянном пальце правой руки. Таким образом Могилевская подогрела слухи об узаконивании отношений со своим возлюбленным Валентином. Ранее певица всячески опровергала информацию о женитьбе. Более того, даже рассказывала об откладывании свадьбы на потом из-за войны.

Однако, такая ситуация была до недавнего времени. Изменился ли ее статус за последнее время — можно только догадываться. Ведущий Евгений Фешак не задавал уточняющих вопросов относительно кольца, а лишь расспросил об истории ее отношений с Валентином. Поэтому пока поклонникам остается только интрига.

Наталья Могилевская / © скриншот с видео

Отметим, Наталья Могилевская встретилась с будущим возлюбленным Валентином в начале полномасштабного вторжения после 10 лет одиночества. И эту встречу исполнительница называет своей «судьбой», потому что случилась она просто во время того, как звезда выносила мусор из дома. Со временем у пары появилось двое детей — дочери Соня и Мишель. Возлюбленные усыновили их и воспитывают совместно.

