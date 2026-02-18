Могилевская неожиданно спела с вдвое младшим артистом и очаровала новым хитом

Наталья Могилевская и SAMCHUK / © Пресс-служба Натальи Могилевской

Народная артистка Украины Наталья Могилевская снова приятно удивила своих поклонников неожиданным творческим экспериментом.

На этот раз звезда объединилась в дуэте с молодым и перспективным 24-летним исполнителем SAMCHUK и представила нежную лирическую композицию «Снегопадами». Идея сотрудничества родилась спонтанно — артисты случайно встретились в студии звукозаписи, и эта встреча стала началом новой музыкальной истории. По словам Могилевской, работа над треком происходила легко и вдохновенно. Певица призналась, что была приятно удивлена тембром партнера и его творческим подходом.

«Внезапная встреча на студии родила одну из лучших моих песен. Очень приятное получилось сотрудничество, а в его тембр я просто влюбилась», — поделилась артистка.

SAMCHUK, в свою очередь, говорит, что «Снегопадами» стала для него особенной работой. В песне переплелись опыт и чувственность Могилевской с современным звучанием молодого исполнителя.

«Мы объединили наши стили и создали уникальную атмосферу. Это песня о личных переживаниях, о чувствах, которые знакомы каждому. Верю, что она отзовется в сердцах слушателей», — отметил певец.

На композицию артисты также презентовали атмосферный видеоклип, который усиливает эмоциональность трека. Исполнители снимали его на заснеженных локациях на природе.