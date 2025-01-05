Могилевская ошеломила архивным фото с неузнаваемыми Зибровым и Пономаревым: "Все такие молодые"

Снимок был сделан много лет назад во время новогодних праздников.

Украинская певица Наталья Могилевская просто ошеломила Сеть архивным фото со своими коллегами по сцене Павлом Зибровым и Александром Пономаревым.

Соответствующим снимком артистка поделилась в Instagram-stories. Кадр был сделан много лет назад в период новогодних праздников. В частности, Павел Зибров и Александр Пономарев позировали перед камерой в образах Дедов Морозов, а Наталья Могилевская стала Снегурочкой.

Исполнительница не указывала год, когда было сделано фото, а предложила поклонникам догадаться: "Какого года фото? Кого-то узнали?".

Павел Зибров, Наталья Могилевская и Александр Пономарев / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фанаты поделились, что довольно трудно было догадаться, кто же прячется в образах Дедов Морозов. Тем не менее, Павла Зиброва выдали фирменные усы. А вот с годом было еще труднее. Большинство пользователей предположили, что это ориентировочно 2003-й.

Напомним, недавно Наталья Могилевская делилась, какой особой традиции придерживается на Новый год. Также артистка рассказывала, как встречала наступление 2025-го.

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