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Могилевская ошеломила похудением на 15 кило и примерила платье, в котором была на "Танцах со звездами"

Могилевская ошеломила похудением на 15 кило и примерила платье, в котором была на "Танцах со звездами"

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Исполнительница продемонстрировала, как сейчас выглядит ее фигура.

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила похудением на 15 килограммов.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram. В частности, артистка сейчас тщательно следит за своей фигурой и работает над похудением. И певице уже удалось добиться невероятных результатов. Наталья Могилевская избавилась от 15 лишних килограммов.

Артистка уже продемонстрировала, как выглядит сейчас ее фигура. Чтобы наглядно можно было заметить результат, певица надела особенный наряд. В частности, Наталья Могилевская показалась в платье, в котором выступала восемь лет назад на проекте "Танцы со звездами".

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Счастлива, что снова смогла одеть платье, которое одевала на "Танцах со звездами"… Поздравляйте – минус 15 кг!" – поделилась артистка с поклонниками.

Фанаты Могилевской были просто ошеломлены. Пользователи отметили, что их кумир выглядит просто непревзойденно и ей очень сильно идут изменения.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  • Идеальная красотка, невероятный результат, гордимся!
  • Поздравляю! Вы можете все! Безумная энергия!
  • Красивое платье! Хорошо, что снова одели, вы самая красивая!

Напомним, недавно Наталья Могилевская делилась, как проводит время с дочерьми. Исполнительница рассказала об их семейной традиции.

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