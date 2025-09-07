Могилевская отложила свою свадьбу и впервые озвучила причину

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Известная певица Наталья Могилевская стала одной из звезд, которая приняла участие в концерте "Мій Music Hall", который организовала продюсер Елена Мозговая. За кулисами исполнительница рассказала о личной жизни, своем 50-летнем юбилее и предстоящей свадьбе.

Вчера, 7 сентября, в столичном Дворце "Украина" состоялся концерт "Мой Music Hall", который впервые организовала известная продюсер, дочь Николая Мозгового - Елена Мозговая. К участию были приглашены десятки артистов, но, к сожалению, из-за очередной атаки россиян почти половина звезд так и не успела выйти на сцену из-за объявленной воздушной тревоги.

Певице Наталье Могилевской повезло - она ведь выступала одной из первых. В концерте она спела два своих хита - "Покохай мене таку" і "Я танцювала". После выступления знаменитость ответила на несколько вопросов журналистов ТСН.ua.

Реклама

Наталья Могилевская вместе со своим балетом за кулисами концерта "Мой Music Hall"

В частности, Могилевская призналась, почему до сих пор полностью не показывает лицо своих дочерей – 13-летней Мишель и 5-летней Софии – когда публикует с ними общие посты в соцсетях.

"До тех пор пока для них это может быть опасно, я не могу их показывать. Так считает социальная служба. Потому что дети особенные, и я прислушиваюсь к психологам, которые с ними работают", - рассказала ТСН. ua певица. Более того, по словам Натальи, в школе и в садике, которые посещают девочки, до сих пор никто не знает, кто их мама. На вопрос, какую все же профессию выбрала старшая дочь, Могилевская заинтриговала: "Я не могу рассекретить, но могу намекнуть - что Мишель у меня очень настойчивая и очень спортивная".

Также артистка впервые за долгое время оговорилась о своей свадьбе, в контексте того, что не считает уместной во время войны больших празднований. "Я даже свой 50-летний юбилей не праздновала, какая может быть речь о свадьбе? Считаю, это пока не ко времени", - говорит певица.

Напомним, в прошлом месяце народная артистка отметила особую дату в своей жизни. О том, как провела этот день и какой самый неожиданный звонок получила, Наталья тоже рассказала ТСН.ua:

Реклама

"Обычно в этот день я не беру трубки, потому что физически ответить всем невозможно. Во-вторых, я люблю проводить этот день наедине. Но в этом году было исключение, и мы с мужем пошли гулять по улицам Киева. Заходили в разные рестораны, даже побывали на дискотеке, которая закончилась в 23 часа. Относительно поздравлений, самым неожиданным был звонок от известного режиссера, который пошутил и спросил, почему я не написала у себя – "Приветствуйте, друзья. Этим ногам 50 лет".

Этот портрет Наталья Могилевская вынесла на афишу своих юбилейных концертов / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

К слову, вчера певица анонсировала уже второй юбилейный концерт во Дворце "Украина" в ноябре, ведь на первый - уже все билеты распроданы. 1 и 2 ноября Наталья Могилевская представит новое шоу на главной сцене страны.

Напомним, ранее певица раскрыла, какую сумму ее дочь получает ежемесячно.