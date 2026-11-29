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Могилевская похитила участницу у Пивоварова на "Голосе-14", а он попросил у нее "пропуск"
Музыкальный эксперимент с живым саксофоном на сцене «Голоса країни-14» завершился трогательными словами тренера и неожиданным спасением вокалистки.
Батл команды на сцене "Голоса країни-14" Артема Пивоварова с участием Зои Скочко и Анатолия Рябинина превратился в настоящий музыкальный эксперимент.
В номер присоединился саксофонист Мираш Сакс, а живой инструмент добавил выступления особого звучания. Пивоваров изначально стремился к тому, чтобы его команда не просто исполняла известные композиции, а создавала на сцене полноценные музыкальные истории.
Участники ответственно подошли к заданию и подарили зрителям необычное сочетание вокала и инструментального сопровождения. Саксофон не остался незамеченным и тренерами. Тина Кароль особо отметила его звучание. Сам Пивоваров объяснил, что и дальше хочет привлекать к выступлениям живых музыкантов.
"Зоя, ты сегодня на сцене расцветала, просто расцветала, словно цветок твоих родителей-музыкантов. И я понимаю, что такое быть ребенком, которого родители отказывали в детстве заниматься музыкой. Я хочу тебе сегодня сказать то, что ты хотела бы давно услышать. Я верю в тебя. Верь в тебя. участницу.
После Артем тренер решил оставить в своей команде Анатолия Рябинина.
"Ах, Анатолий, ты настоящий. И сегодня ты воплощаешь не только свою мечту. Потому что твоя мама-музыкантка, которая имеет абсолютный слух, которая также чувствует музыку, но у нее не было возможности воплотить свою мечту. И сегодня она видит в твоих глазах эту мечту", - сказал Пив.
Однако для Зои Скочко история на этом не завершилась — Наталья Могилевская воспользовалась возможностью угона и забрала вокалистку к себе.
Особенно интересна реакция Пивоварова на этот поворот. Могилевская позволила ему и дальше приходить на репетиции Зои, поэтому музыкальное сотрудничество, которое началось в его команде, фактически получило продолжение.
"Я буду приходить к вам на репетиции теперь. Наталья, можно мне пропуск?", - поинтересовался музыкант.
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».
Напомним, недавно победитель "Голоса країни-11" через пять лет ожидания получил обещанную квартиру в Киеве и показал фото .