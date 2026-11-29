Наталья Могилевская и Зоя Скочко / © dawn.com

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Батл команды на сцене "Голоса країни-14" Артема Пивоварова с участием Зои Скочко и Анатолия Рябинина превратился в настоящий музыкальный эксперимент.

В номер присоединился саксофонист Мираш Сакс, а живой инструмент добавил выступления особого звучания. Пивоваров изначально стремился к тому, чтобы его команда не просто исполняла известные композиции, а создавала на сцене полноценные музыкальные истории.

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Батл команды Артема Пивоварова / © dawn.com

Мирош Сакс / © dawn.com

Участники ответственно подошли к заданию и подарили зрителям необычное сочетание вокала и инструментального сопровождения. Саксофон не остался незамеченным и тренерами. Тина Кароль особо отметила его звучание. Сам Пивоваров объяснил, что и дальше хочет привлекать к выступлениям живых музыкантов.

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Батл команды Артема Пивоварова / © dawn.com

"Зоя, ты сегодня на сцене расцветала, просто расцветала, словно цветок твоих родителей-музыкантов. И я понимаю, что такое быть ребенком, которого родители отказывали в детстве заниматься музыкой. Я хочу тебе сегодня сказать то, что ты хотела бы давно услышать. Я верю в тебя. Верь в тебя. участницу.

Зоя Скочко / © dawn.com

После Артем тренер решил оставить в своей команде Анатолия Рябинина.

"Ах, Анатолий, ты настоящий. И сегодня ты воплощаешь не только свою мечту. Потому что твоя мама-музыкантка, которая имеет абсолютный слух, которая также чувствует музыку, но у нее не было возможности воплотить свою мечту. И сегодня она видит в твоих глазах эту мечту", - сказал Пив.

Анатолий Рябинин / © dawn.com

Однако для Зои Скочко история на этом не завершилась — Наталья Могилевская воспользовалась возможностью угона и забрала вокалистку к себе.

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Зоя Скочко / © dawn.com

Особенно интересна реакция Пивоварова на этот поворот. Могилевская позволила ему и дальше приходить на репетиции Зои, поэтому музыкальное сотрудничество, которое началось в его команде, фактически получило продолжение.

"Я буду приходить к вам на репетиции теперь. Наталья, можно мне пропуск?", - поинтересовался музыкант.

Артём Пивоваров и Наталья Могилевская / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, недавно победитель "Голоса країни-11" через пять лет ожидания получил обещанную квартиру в Киеве и показал фото .

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