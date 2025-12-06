Могилевская похвасталась подарками дочерей на День святого Николая и растрогала реакцией

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась атмосферой, которая царит в ее доме в День святого Николая 6 декабря.

В фотоблоге звезда поделилась, что с самого утра ее дочерей Соню и Мишель уже ждали подарки от Николая. По словам Натальи, младшая дочь ждала этот праздник очень сильно, поэтому проснулась в выходной аж в семь утра и нашла у себя игрушку русалочку. Вместе с мамой Соня распаковала ее и порадовалась такому сюрпризу.

Дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А вот старшая дочь Мишель не сразу торопилась смотреть под подушку. Хотя звездная мама показала, что там подростка ждали сладости, серый свитер и шапка. Именно этот цвет, говорит Наталья, подходит глазам дочери.

Сторис Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сторис Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Соня проснулась, нашла подарки, разбудила бедную Мишельку в семь и говорит: „Давай разбирать“. Там была русалочка. А Мишель не знала, что ее тоже ждало кое-что от Николайчика под ее серые прекрасные глаза», — поделилась Наталья.

