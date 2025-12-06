- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1433
- Время на прочтение
- 1 мин
Могилевская похвасталась подарками дочерей на День святого Николая и растрогала реакцией
Певица творит чудеса для своих детей.
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась атмосферой, которая царит в ее доме в День святого Николая 6 декабря.
В фотоблоге звезда поделилась, что с самого утра ее дочерей Соню и Мишель уже ждали подарки от Николая. По словам Натальи, младшая дочь ждала этот праздник очень сильно, поэтому проснулась в выходной аж в семь утра и нашла у себя игрушку русалочку. Вместе с мамой Соня распаковала ее и порадовалась такому сюрпризу.
А вот старшая дочь Мишель не сразу торопилась смотреть под подушку. Хотя звездная мама показала, что там подростка ждали сладости, серый свитер и шапка. Именно этот цвет, говорит Наталья, подходит глазам дочери.
«Соня проснулась, нашла подарки, разбудила бедную Мишельку в семь и говорит: „Давай разбирать“. Там была русалочка. А Мишель не знала, что ее тоже ждало кое-что от Николайчика под ее серые прекрасные глаза», — поделилась Наталья.
Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко также показала праздничное утро ее сына Андрея. Мальчика ждал настоящий святой Николай и его помощница дома.