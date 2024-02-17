Могилевская похвасталась подарком от мужа и призналась, сколько стоит ее повседневная одежда

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, сколько стоит одежда, которую она носит в повседневной жизни.

Артистку во время прогулки по улицам Львова застал блогер Николас Карма и расспросил о стоимости ее лука. Так, Могилевская призналась, что на ней костюм от Oysho, который стоит 58 евро (2360 грн). Также звезда была в массивных сапогах на платформе, которые она приобрела в Польше за три тысячи злотых (около 28 тысяч грн).

"Шуба винтажная, 80-х. Видишь, какие у нее плечи. Купила в Лондоне десять лет назад. То есть ей где-то 40 лет. Где-то 200 долларов (7500 грн – прим.ред.)", — рассказала Могилевская.

Также артистка похвасталась, что солнцезащитные очки, которые она носит, подарил ей любимый муж. Могилевская поделилась, что у нее большая коллекция очков и те, которые она носит и днем, и вечером. Как объяснила Наталья, с помощью очков она маскируется, чтобы ее не узнавали.

Наталья Могилевская рассказала, сколько стоит одежда, которую она носит каждый день

Рассказала Наталья Могилевская и о своих приемных дочерях, которых удочерила два года назад:

“Они были очень сильно травмированы и я работаю с соцслужбой для того, чтобы дети могли привыкнуть, адаптироваться в столичную жизнь, в жизнь со звездой, в новую семью. Потребовалось время", — объяснила Могилевская, почему долго не говорила о своих детях.

Наталья Могилевская с приемными дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка призналась, что она и дальше бы держала это в секрете, но кто-то из блогеров застал ее с одной из дочерей и выложил в Интернет. Звезда решила тогда сразу расставить все точки над "i".

Напомним, ранее Наталья Могилевская ошеломила своим умением кататься на коньках. Звезда поделилась атмосферным видео.

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