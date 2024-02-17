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Могилевская похвасталась подарком от мужа и призналась, сколько стоит ее повседневная одежда

Могилевская похвасталась подарком от мужа и призналась, сколько стоит ее повседневная одежда

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистку застали во время прогулки во Львове.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, сколько стоит одежда, которую она носит в повседневной жизни.

Артистку во время прогулки по улицам Львова застал блогер Николас Карма и расспросил о стоимости ее лука. Так, Могилевская призналась, что на ней костюм от Oysho, который стоит 58 евро (2360 грн). Также звезда была в массивных сапогах на платформе, которые она приобрела в Польше за три тысячи злотых (около 28 тысяч грн).

"Шуба винтажная, 80-х. Видишь, какие у нее плечи. Купила в Лондоне десять лет назад. То есть ей где-то 40 лет. Где-то 200 долларов (7500 грн – прим.ред.)", — рассказала Могилевская.

Также артистка похвасталась, что солнцезащитные очки, которые она носит, подарил ей любимый муж. Могилевская поделилась, что у нее большая коллекция очков и те, которые она носит и днем, и вечером. Как объяснила Наталья, с помощью очков она маскируется, чтобы ее не узнавали.

Наталья Могилевская рассказала, сколько стоит одежда, которую она носит каждый день

Наталья Могилевская рассказала, сколько стоит одежда, которую она носит каждый день

Рассказала Наталья Могилевская и о своих приемных дочерях, которых удочерила два года назад:

“Они были очень сильно травмированы и я работаю с соцслужбой для того, чтобы дети могли привыкнуть, адаптироваться в столичную жизнь, в жизнь со звездой, в новую семью. Потребовалось время", — объяснила Могилевская, почему долго не говорила о своих детях.

Наталья Могилевская с приемными дочками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская с приемными дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка призналась, что она и дальше бы держала это в секрете, но кто-то из блогеров застал ее с одной из дочерей и выложил в Интернет. Звезда решила тогда сразу расставить все точки над "i".

Напомним, ранее Наталья Могилевская ошеломила своим умением кататься на коньках. Звезда поделилась атмосферным видео.

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