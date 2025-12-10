Могилевская похвасталась спортивным достижением 13-летней дочери и показала подарок для нее

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась известием о новом свершении дочери Мишель.

Так, девушка, которой вскоре исполнится 14 лет, активно участвует в спортивных событиях. В частности, ранее Наталья рассказывала, что Мишель любит футбол. На этот раз в фотоблоге исполнительница заявила, что подросток заняла первое место в соревнованиях. Поэтому Могилевская сразу взялась думать о подарке для нее в качестве вознаграждения.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Несмотря на то, что певица сейчас отдыхает в Буковеле, она нашла возможность пойти на базар поблизости. Там возле местных продавцов артистка выбрала для Мишель забавную шапку и перчатки. Так же младшая Соня тоже не останется без сувенира. Певица показала ассортимент, среди которого выбирала детям сюрпризы.

«После горячего бассейна успела забежать на базарчик. Мишель заняла первое место в соревнованиях. Первой прибежала. Я такая счастливая! Надо что-то купить — хочу ее порадовать», — поделилась Наталья.

Сторис Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно Наталья Могилевская в купальнике поплавала в зимнем Днепре. Для закаливания она выбрала свое любимое особое место силы.