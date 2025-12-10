- Дата публикации
- Гламур
- 470
- 1 мин
Могилевская похвасталась спортивным достижением 13-летней дочери и показала подарок для нее
Звездная мама будет везти сюрприз из Буковеля.
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась известием о новом свершении дочери Мишель.
Так, девушка, которой вскоре исполнится 14 лет, активно участвует в спортивных событиях. В частности, ранее Наталья рассказывала, что Мишель любит футбол. На этот раз в фотоблоге исполнительница заявила, что подросток заняла первое место в соревнованиях. Поэтому Могилевская сразу взялась думать о подарке для нее в качестве вознаграждения.
Несмотря на то, что певица сейчас отдыхает в Буковеле, она нашла возможность пойти на базар поблизости. Там возле местных продавцов артистка выбрала для Мишель забавную шапку и перчатки. Так же младшая Соня тоже не останется без сувенира. Певица показала ассортимент, среди которого выбирала детям сюрпризы.
«После горячего бассейна успела забежать на базарчик. Мишель заняла первое место в соревнованиях. Первой прибежала. Я такая счастливая! Надо что-то купить — хочу ее порадовать», — поделилась Наталья.
Напомним, недавно Наталья Могилевская в купальнике поплавала в зимнем Днепре. Для закаливания она выбрала свое любимое особое место силы.