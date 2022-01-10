Могилевская показала фото 15-летней давности, где изображена с Владом Ямой и его любимой

Звезда показала новогодние снимки разных лет.
Украинская певица Наталья Могилевская решила вспомнить, как раньше праздновала новогодние праздники.
Звезда в своем Instagram решила показать фото, сделанные в разные годы. Среди других исполнительница опубликовала снимок 15-летней давности, на котором изображена с хореографом Владом Ямой и его будущей женой Лилией.
К слову, тогда исполнительница была участницей танцевального шоу "Танцы со звездами", а ее партнером был Влад. Поэтому фото, вероятно, было сделано во время съемок проекта.
Также Наталья показала новогодние фото с 2001 года по 2020. За это время знаменитость сменила немало образов. Кроме того, певица экспериментировала со своей прической. Могилевская была и блондинкой, и брюнеткой.
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