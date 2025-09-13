- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Могилевская показала хобби мужа и похвасталась его с дочкой достижением
Также артистка в купальнике показала любимое свое хобби.
Певица Наталья Могилевская похвасталась теплыми семейными моментами и достижениями своей семьи.
Звезда поделилась в фотоблоге редкими снимками с младшей дочерью Соней. На фотографиях также можно увидеть потрясающий улов — огромного карпа, который лежал прямо посреди двора. Как призналась артистка, такой сюрприз ей устроили муж Валентин и дочь, которые вернулись с рыбалки. Певица охотно поразглядывала рыбу вместе с Соней, а потом приготовила из улова вкусный обед на гриле.
"Соня с папой поймали большую рыбку. И кто сказал, что рыбалка не для девушек?" — написала артистка.
Кроме семейного досуга, певица также показала, как провела собственный выходной. Пока возлюбленный с дочкой рыбачили, Наталья решила посвятить утро любимому занятию — плаванию. Она попозировала на берегу возле загородного дома в стильном купальнике.
"Сегодня свое утро начала с любимого плавания", — поделилась Могилевская.
Напомним, недавно Наталья Могилевская сообщила, почему откладывает свою свадьбу с возлюбленным.