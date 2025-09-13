Могилевская показала хобби мужа и похвасталась его с дочкой достижением

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Певица Наталья Могилевская похвасталась теплыми семейными моментами и достижениями своей семьи.

Звезда поделилась в фотоблоге редкими снимками с младшей дочерью Соней. На фотографиях также можно увидеть потрясающий улов — огромного карпа, который лежал прямо посреди двора. Как призналась артистка, такой сюрприз ей устроили муж Валентин и дочь, которые вернулись с рыбалки. Певица охотно поразглядывала рыбу вместе с Соней, а потом приготовила из улова вкусный обед на гриле.

"Соня с папой поймали большую рыбку. И кто сказал, что рыбалка не для девушек?" — написала артистка.

Реклама

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сторис Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме семейного досуга, певица также показала, как провела собственный выходной. Пока возлюбленный с дочкой рыбачили, Наталья решила посвятить утро любимому занятию — плаванию. Она попозировала на берегу возле загородного дома в стильном купальнике.

"Сегодня свое утро начала с любимого плавания", — поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно Наталья Могилевская сообщила, почему откладывает свою свадьбу с возлюбленным.