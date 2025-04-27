Могилевская показала, как ее дочь 5-летия отметила и что ей подарила

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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В семье певицы Натальи Могилевской праздник.

Сегодня, 27 апреля, дочь звезды Соня отмечает день рождения. Ей исполнилось пять лет. Накануне Наталья позаботилась о праздновании и задумала вечеринку в морском стиле. Так что семейство в полном составе задекорировало дом соответствующими украшениями и шариками.

"Сегодня было волшебное утро — день рождения моей Сони, которая уже стала очень взрослой. Ей пять. Принимаем поздравления от всех друзей, все еще празднуем", — восхитила Могилевская.

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Дата публикации 19:33, 27.04.25 Количество просмотров 6 Могилевская удивила дочь сюрпризом на 5-летие

К слову, свой подарок от звездной мамы Соня получала оригинальным способом. Так, исполнительница устроила маленькой имениннице настоящий квест вокруг территории дома. С помощью подсказок девочка добралась до клада, раскопала его из песка и в свертке были кроссовки. Таким же образом дочь певицы нашла еще один пакет с одеждой. Соня отметила, что довольна подарками родителей.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала, как сразу с двумя дочерьми к Пасхе готовилась. Звездная семья засветила террасу своего загородного дома.