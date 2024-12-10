Могилевская показала, как старшая дочь выполняет приемы самозащиты: "Учится благодаря Ефросининой"

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила опасными приемами, которые выполняет ее старшая дочь Мишель.

Как утверждает исполнительница, ее дочь недавно начала овладевать мастерством самообороны. В этом им посодействовала ведущая Маша Ефросинина, которая часто участвует в публичных дискуссиях на тему защиты женщин. Так, 13-летняя девочка уже овладела множеством приемов и решила продемонстрировать свои умения на камеру.

Артистка сделала вид, что она нападает, а дочь тем временем должна была дать отпор. И в результате Мишель, схватив маму за руку, заблокировала ее действия. В свою очередь, Могилевская призналась, что очень радуется таким успехам дочери и иногда даже изучает приемы вместе с ней.

Наталья Могилевская ошеломила приемами самозащиты старшей дочери

"Вопрос самообороны для женщины особенно актуален в подростковом возрасте. У меня есть все основания обучать свою дочь самообороне. Кстати, она учится благодаря Маше Ефросининой и мы имеем успехи. Я все больше становлюсь спокойнее за нее. Скажу честно, я занимаюсь с ней тоже. Женщина тоже может себя защитить", — подчеркнула артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала свою младшую 4-летнюю дочь. Звездная мама похвасталась, как с маленькой Софией они распаковывали елку в доме.

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