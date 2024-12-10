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Могилевская показала, как старшая дочь выполняет приемы самозащиты: "Учится благодаря Ефросининой"

Могилевская показала, как старшая дочь выполняет приемы самозащиты: "Учится благодаря Ефросининой"

Наталья Могилевская с дочерью Мишель / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Звездная мама пытается уберечь подростка от опасных ситуаций.

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила опасными приемами, которые выполняет ее старшая дочь Мишель.

Как утверждает исполнительница, ее дочь недавно начала овладевать мастерством самообороны. В этом им посодействовала ведущая Маша Ефросинина, которая часто участвует в публичных дискуссиях на тему защиты женщин. Так, 13-летняя девочка уже овладела множеством приемов и решила продемонстрировать свои умения на камеру.

Артистка сделала вид, что она нападает, а дочь тем временем должна была дать отпор. И в результате Мишель, схватив маму за руку, заблокировала ее действия. В свою очередь, Могилевская призналась, что очень радуется таким успехам дочери и иногда даже изучает приемы вместе с ней.

Наталья Могилевская ошеломила приемами самозащиты старшей дочери

Наталья Могилевская ошеломила приемами самозащиты старшей дочери

"Вопрос самообороны для женщины особенно актуален в подростковом возрасте. У меня есть все основания обучать свою дочь самообороне. Кстати, она учится благодаря Маше Ефросининой и мы имеем успехи. Я все больше становлюсь спокойнее за нее. Скажу честно, я занимаюсь с ней тоже. Женщина тоже может себя защитить", — подчеркнула артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала свою младшую 4-летнюю дочь. Звездная мама похвасталась, как с маленькой Софией они распаковывали елку в доме. 

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