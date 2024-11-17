Могилевская показала, как в объятиях дочерей пряталась в бомбоубежище: "Сбили ракету над головой"

Артистка поделилась, как с семьей ждала отбоя воздушной тревоги.
Украинская певица Наталья Могилевская показала, как с двумя дочерьми спускалась в укрытие во время одной из самых масштабных воздушных атак Украины 17 ноября. Так, Россия в основном пыталась попасть по энергетической инфраструктуре нашего государства.
Опасность застала звездную семью в их доме под Киевом. Наталья в своих сторис опубликовала кадры с укрытия и показала, как утром с дочками находилась в безопасном месте. Чтобы хоть чуть-чуть успокоить Мишель и Соню, артистка прижала девочек к себе.
"Снова страшное утро…", — написала звезда.
Кроме того, Могилевская призналась, что во время тревоги видела, как недалеко от ее семейного гнездышка украинские защитники сбивали ракету. Соответствующими кадрами с дымовым следом в небе певица также поделилась с фанами. Но при этом она обрезала все детали, чтобы не выдавать врагу геолокацию.
"Сегодня (17 ноября – прим. ред.) снова сбили ракету над нашей головой", — поделилась Наталья.
Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина также показала, как с 10-летним сыном Сашей бежала в метро от вражеских ракет и дронов. Знаменитость поделилась своими наблюдениями за украинцами во время воздушной тревоги.
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