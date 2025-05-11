Могилевская показала мужа и дочерей в family look и как они развлеклись в День матери

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская показала свое празднование Дня матери.

Так, в особый день вся семья звезды выбрала одежду в одном оттенке – белом дресс-коде. В фотоблоге исполнительница показала, как сначала они приехали в магазин покупать домашнему любимцу белый ошейник, а затем отправились праздновать в полном составе.

В частности, Могилевская с мужем Валентином и двумя дочерьми поехала на прогулку в парк. Там они вместе катались на больших качелях, а самая младшая Соня даже попыталась прокатиться верхом на коне.

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Во время такого насыщенного дня звезда также нашла время поздравить своих поклонниц-матерей и поделилась эмоциями от материнства: "Быть мамой – это счастье! Поздравляю всех с теплым праздником".

В комментариях поклонники сразу засыпали Наталью и ее семью комплиментами.

Да, Мама не та, кто родил, а та, которая любит!

Какие вы красивые. Это большое счастье иметь такую маму, как вы

Так приятно смотреть на тебя сияющую и счастливую. Пусть будет всегда! С праздником

Напомним, недавно украинские звезды показали своих самых родных и обратились к ним в День матери.