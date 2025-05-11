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Могилевская показала мужа и дочерей в family look и как они развлеклись в День матери
Семья запланировала насыщенный день на открытом воздухе.
Украинская певица Наталья Могилевская показала свое празднование Дня матери.
Так, в особый день вся семья звезды выбрала одежду в одном оттенке – белом дресс-коде. В фотоблоге исполнительница показала, как сначала они приехали в магазин покупать домашнему любимцу белый ошейник, а затем отправились праздновать в полном составе.
В частности, Могилевская с мужем Валентином и двумя дочерьми поехала на прогулку в парк. Там они вместе катались на больших качелях, а самая младшая Соня даже попыталась прокатиться верхом на коне.
Во время такого насыщенного дня звезда также нашла время поздравить своих поклонниц-матерей и поделилась эмоциями от материнства: "Быть мамой – это счастье! Поздравляю всех с теплым праздником".
В комментариях поклонники сразу засыпали Наталью и ее семью комплиментами.
Да, Мама не та, кто родил, а та, которая любит!
Какие вы красивые. Это большое счастье иметь такую маму, как вы
Так приятно смотреть на тебя сияющую и счастливую. Пусть будет всегда! С праздником
Напомним, недавно украинские звезды показали своих самых родных и обратились к ним в День матери.