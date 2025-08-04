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Могилевская показала романтическую прогулку по Киеву с возлюбленным в свой юбилей
Певица посвятила время себе и избраннику в любимом городе.
Украинская звезда Наталья Могилевская, которая недавно отпраздновала свое 50-летие, поделилась атмосферными кадрами с романтической прогулки со своим супругом Валентином.
Так, артистка продолжает радовать фанов праздничным контентом. В фотоблоге певица опубликовала кадры с дня рождения, который провела вместе с возлюбленным в центре Киева. Для особого дня Наталья выбрала эффектный образ: черное полупрозрачное платье, стильный жилет, каблуки и макияж с акцентом на губы, накрашенные красной помадой.
Возлюбленные неспешно прогуливались по столичным улицам, держась за руки и не скрывали нежных чувств. Они побывали на Подоле и поднялись на Андреевский спуск, где Могилевская с интересом рассматривала произведения украинских мастеров и даже приобрела себе несколько украшений.
"На каблах по брусчатке? Легко! Потому что есть силы и не гаснет! День рождения в родном Киеве! Обожаю — мой город и мои люди!" — восхитила певица.
Романтическая атмосфера продолжилась за обедом в атмосферном ресторане. На десерт Наталья выбрала торт со свечой, которую задула под искренние слова благодарности всем, кто поддерживал ее на протяжении многих лет.
Напомним, ранее Наталья Могилевская растрогала подписчиков, показав сюрприз от мужа и дочерей в день юбилея — нежный подарок, покоривший Сеть.