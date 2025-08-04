Могилевская показала романтическую прогулку по Киеву с возлюбленным в свой юбилей

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская звезда Наталья Могилевская, которая недавно отпраздновала свое 50-летие, поделилась атмосферными кадрами с романтической прогулки со своим супругом Валентином.

Так, артистка продолжает радовать фанов праздничным контентом. В фотоблоге певица опубликовала кадры с дня рождения, который провела вместе с возлюбленным в центре Киева. Для особого дня Наталья выбрала эффектный образ: черное полупрозрачное платье, стильный жилет, каблуки и макияж с акцентом на губы, накрашенные красной помадой.

Возлюбленные неспешно прогуливались по столичным улицам, держась за руки и не скрывали нежных чувств. Они побывали на Подоле и поднялись на Андреевский спуск, где Могилевская с интересом рассматривала произведения украинских мастеров и даже приобрела себе несколько украшений.

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Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с мужем / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"На каблах по брусчатке? Легко! Потому что есть силы и не гаснет! День рождения в родном Киеве! Обожаю — мой город и мои люди!" — восхитила певица.

Романтическая атмосфера продолжилась за обедом в атмосферном ресторане. На десерт Наталья выбрала торт со свечой, которую задула под искренние слова благодарности всем, кто поддерживал ее на протяжении многих лет.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, ранее Наталья Могилевская растрогала подписчиков, показав сюрприз от мужа и дочерей в день юбилея — нежный подарок, покоривший Сеть.