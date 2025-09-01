- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1116
- Время на прочтение
- 1 мин
Могилевская показала старшую дочь и в День знаний раскрыла ее новый этап в жизни: "Важное решение"
Мишель начала получать профессию в 13 лет.
Украинская певица Наталья Могилевская впервые за долгое время показала свою старшую дочь Мишель.
Так, певица по случаю первого сентября обнародовала редкий кадр, где предстает в объятиях с подросшей 13-летней дочерью. В то же время счастливая звездная мама показала свои архивные фото со школьных лет и как выглядела в юности.
В публикации Instagram Наталья также поделилась радостной вестью. В первый день осени ее старшая дочь Мишель начала обучение в лицее. По словам певицы, это очень ответственное решение, ведь там девушка уже будет получать профессию. Подробности звезда пока не раскрывает, но пообещала сделать это позже.
"Сегодня (первого сентября — прим. ред.) моя нежная и прекрасная старшая дочь Мишель впервые поехала в лицей получать профессию. Это очень важное решение. Я обязательно позже всем расскажу, что именно она выбрала. А тем временем 1 сентября — дети в школу, родители в пляс!" — написала счастливая Могилевская.
Интересно, что ранее Наталья Могилевская рассказывала, что 13-летняя Мишель увлекается грумингом. В свою очередь, звездная мама добавила, что будет прилагать все усилия, чтобы воплотить подростковую мечту попробовать себя в профессии.