Могилевская показалась с 5-летней дочкой на пикнике и насмешила курьезом: "Не растерялись"
Певица наслаждается с Соней теплыми осенними днями.
Украинская певица Наталья Могилевская показала свой отдых с младшей дочкой Соней.
В своем фотоблоге артистка поделилась, как с девочкой прогуливалась в музее под открытым небом в Пирогово. Там они вместе поразглядывали мельницы и насладились территорией. А потом на одной из лужаек устроили пикник.
Правда, звездная мама забыла позаботиться о пледе. Тем не менее, семья не стала расстраиваться и все же воплотила запланированное. Так, Могилевская в костюме и на каблуках с дочкой в платье прилегла просто на траву. А с собой у девушек были орешки, которыми они полакомились во время перекуса под открытым небом. На кадрах маленькая Соня покормила счастливую маму.
"Девочки такие девочки. Собрались на пикник — забыли плед. Но не растерялись. Главное — взяли орешки и надели бантики. Традиционный пикник с орешками, Соней и без пледа", — забавно рассказала Наталья в своем Telegram-канале.
Напомним, кроме Сони, артистка воспитывает еще старшую дочь Мишель. И недавно Наталья Могилевская делилась особенностями детей и каких принципов в воспитании придерживается.