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Могилевская поразвлекалась с двумя дочерьми и похвасталась их весенними образами
Певица также ошеломила своей сменой фигуры.
Украинская певица Наталья Могилевская показала сразу двоих подросших детей.
В своем фотоблоге Наталья поделилась милым контентом с Софийкой и Мишель. Младшая и старшая дочери исполнительницы примеряли новые образы и попозировали с мамой в доме. Семейство восхитило поцелуями и объятиями. А Соня в розовом платье даже закружилась с мамой в танцах.
"Пришла весна, и мы всей семьей решили обновить гардероб", - написала артистка.
Кроме того, Могилевская похвасталась и своими обновлениеми в гардеробе. В частности, примерила несколько образов и просто очаровала своей фигурой. Невооруженным глазом заметно, как артистка похудела и просто сияет в период материнства.
О таких заметных изменениях в состоянии Натальи ей написало и множество поклонников, в том числе и звездные друзья. В комментариях они засыпали семью комплиментами.
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