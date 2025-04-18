Могилевская поразвлекалась с двумя дочерьми и похвасталась их весенними образами

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская показала сразу двоих подросших детей.

В своем фотоблоге Наталья поделилась милым контентом с Софийкой и Мишель. Младшая и старшая дочери исполнительницы примеряли новые образы и попозировали с мамой в доме. Семейство восхитило поцелуями и объятиями. А Соня в розовом платье даже закружилась с мамой в танцах.

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Пришла весна, и мы всей семьей решили обновить гардероб", - написала артистка.

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Кроме того, Могилевская похвасталась и своими обновлениеми в гардеробе. В частности, примерила несколько образов и просто очаровала своей фигурой. Невооруженным глазом заметно, как артистка похудела и просто сияет в период материнства.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

О таких заметных изменениях в состоянии Натальи ей написало и множество поклонников, в том числе и звездные друзья. В комментариях они засыпали семью комплиментами.

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