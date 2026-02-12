Могилевская после похудения на 25 кг раскрыла секреты своего рациона: от чего отказалась звезда

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о системе питания, которая недавно помогла ей за год избавиться от 25 килограммов.

50-летняя артистка поделилась своими правилами в Instagram. Она призналась, что придерживается четкой дисциплины и имеет собственные ритуалы. По словам звезды, она питается только дважды в день и полностью отказалась от завтраков. Утро Могилевская начинает с так называемого детокса: теплая вода, ложка масла холодного отжима — тыквенного или льняного — а также расторопша. Первый прием пищи у нее происходит около 13:00.

«Вы часто спрашивали, как поддерживаю такую форму, поэтому делюсь с вами своими секретами. Главное для меня: два приема пищи в день, много овощей, мощный утренний детокс. Утро начинаю с теплой воды, ложки масла холодного отжима, расторопши. Первый прием пищи — обычно в 13:00. Его основа — это овощи», — рассказала певица.

В рационе артистки преобладают овощные рагу, миксы зелени, замороженные овощные смеси. Среди фаворитов — сырая натертая свекла с кешью-майонезом. Для сытости она может добавить гречку или красную рыбу.

Второй прием пищи происходит между 16:00 и 17:00. Это опять же овощные блюда — тушеная капуста, овощные миксы, суп с чечевицей с кинзой. Также Могилевская добавляет квашеную капусту и домашние консервации.

«Один раз в неделю я делаю одноразовое питание, а вместо ужина выпиваю касторовое масло», — также добавила артистка.

