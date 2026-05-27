Могилевская после похудения на 25 кг резко ответила критикам и не сдержала эмоций

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская после заметного похудения на 25 килограммов эмоционально отреагировала на волну обсуждений вокруг ее внешнего вида.

В последнее время в Сети все чаще появляются предположения, что артистка и некоторые другие звезды якобы достигали фигуры своей мечты благодаря препаратам для похудения, косметологическим процедурам или пластическим операциям. Такие комментарии вызвали у звезды резкую реакцию, поэтому она решила публично поставить точку в обсуждениях.

В Threads Наталья не скрывала своего возмущения и отметила, что личные вопросы о здоровье или изменениях во внешности не должны становиться предметом публичного расследования.

«Почему под каждым постом пишут „Оземпик, пластика, ботокс? И что в том? Будто это разоблачение преступления, или что-то вроде „правду знаю только я!“, или призыв „скажи правду людям“. Я смотрю на этих домашних следователей в трусах и удивляюсь. С кем мы спим, какие болезни, где пересаживаем волосы, какой у нас стул утром — это интимное дело, и воспитанный человек не обременяет знакомых подробностями об этом. Но если мы допустим косметические операции у кого-то, что интересного в этом? Ну украшает себя человек… и что?» — эмоционально высказалась певица.

Артистка также отметила, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, как относиться к своей внешности и какие методы использовать для ухода за собой. По ее словам, подобные темы являются личными и не обязывают кого-то отчитываться перед другими.

В то же время ранее Могилевская объясняла, что изменить фигуру ей на самом деле помогли интервальное питание, коррекция рациона и физическая активность. В частности, исполнительница рассказывала, что сделала акцент на правильном питании, а из спорта выбрала обычные прогулки.

