Могилевская после усыновления растрогала заявлением о травмах дочерей и показала, как они их преодолевают

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась откровенной историей о сложном пути, который прошла ее старшая дочь Мишель.

В своем фотоблоге звезда подробно рассказала, через какие испытания пришлось пройти 13-летней девочке. После того, как Могилевская удочерила Мишель, она много времени посвятила тому, чтобы восстановить эмоциональное состояние ребенка. Артистка применяла различные психологические техники и практики, работая и со старшей дочерью, и с младшей — пятилетней Соней.

Однако из-за частых гастролей певице пришлось искать способ, как сохранить для детей ощущение близости, даже когда ее нет рядом. В результате она нашла особое решение — приобрела дочкам терапевтическую игрушку, которая помогает им пережить одиночество в сложные моменты.

«Моя старшая дочь прошла через войну, одиночество, приют. И, конечно, ей была нужна поддержка и помощь. Я просто брала ее на руки и качала, будто она совсем маленькая. И видела, как это ее успокаивает: она плачет, расслабляется. Это как возвращение в детство, в мамины объятия. А я ведь часто на гастролях и знаю, как важны детям мои объятия. Поэтому когда меня нет, у них есть замечательная терапевтическая игрушка. Чтобы в трудные дни не чувствовать себя одинокими. Особенно для моей младшей, которая только переехала в отдельную комнату и спит сама», — поделилась Могилевская и показала также своего мужа Валентина.

