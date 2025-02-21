Могилевская пожаловалась на серьезную болезнь и рассказала, как лечится

Украинская певица Наталья Могилевская сообщила плохие новости о здоровье.

В своем фотоблоге Наталья показалась в маске и рассказала, что она серьезно заболела. Исполнительница отметила, что ее тревожит высокая температура и невыносимый кашель. Она срочно обратилась к врачам, которые назначили ей лекарства. Как признается Могилевская, в последний раз она так чувствовала себя еще в школьные годы. Кроме того, пожелала фанам укреплять иммунитет.

Наталья Могилевская заболела / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"У меня температура 40. Кашель захлебывающий такой, что боюсь выкашлять внутренние органы. В последний раз такое было в 6-м классе. Врачи выписали традиционные противовирусные препараты и рекомендуют потерпеть и подождать. Есть ли какой-то один укол, который все может остановить? Кто что знает? Берегите себя. Здоровье – самое ценное, что у нас есть!" – написала певица.

Наталья Могилевская заболела / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В комментариях скорейшего выздоровления артистке пожелало немало юзеров и коллег:

"Ты нам нужна здоровой и улыбающейся! Выздоравливай быстрее" – Виталий Козловский

"Выздоровай скорее" – Екатерина Бужинская

"Наталочка, поправляйся. Я весь январь с этим новым вирусом промучилась. Сил и скорейшего исцеления" – Наталья Валевская

Напомним, недавно оккупанты уничтожили школы талантов Натальи Могилевской. Звезда поделилась подробностями, что сейчас с заведениями.

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