Могилевская призналась, что просила Матвиенко, чтоб ее осмотрели врачи: "Я словно чувствовала"

Певица Наталья Могилевская с болью отреагировала на смерть Народной артистки Украины Нины Матвиенко.

В соцсети Могилевская поделилась общими последними кадрами с Ниной Митрофановной. На фотографиях артистки обнимаются и улыбаются.

Певица отметила, что Матвиенко была для ее семьи близким человеком. Нина Митрофановна всегда с уважением вспоминала деда Могилевской, который в советское время обучал его украинскому языку в университете им. Т. Шевченко.

Также Могилевская призналась, что во время их встречи с Ниной Митрофановной просила артистку, чтобы она обратилась к врачам:

"Это наши последние фото. Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась. Я хочу поблагодарить вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни. Легенда украинской сцены! Всегда жива, всегда прекрасна!" – написала Могилевская.

Нина Матвиенко и Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, что сегодня, 8 октября, ушла из жизни легенда украинской сцены, народная артистка Украины Нина Матвиенко. 10 октября ей исполнилось бы 76 лет.

Дочь артистки, певица Тоня Матвиенко сообщила, где и когда состоится прощание с легендой.

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