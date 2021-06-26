Могилевская проиграла спор на похудение и показала, как Никитюк и Притула стригут ее волосы

В мае звезда поспорила с Анитой Луценко.
Украинская певица Наталья Могилевская, которая поспорила, что побреется налысо если не похудеет, похоже, лишилась своей шевелюры.
Так, 26 июня завершается челлендж #26июнязубдаю, организованный фитнес-тренером Анитой Луценко. Артистка, которая имела вес 76,5 кило, сегодня должна была показать похудения на 4 килограмма. Утром исполнительница встала на весы и увидела, что набрала 300 гр. Ее вес составляет 72,9 кг.
Вскоре в ленте фотоблога звезда запостила видео, на котором ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула стригут волосы Могилевской.
"Я бы хотела прокомментировать это, но у меня нет слов. Смотрите видео. P.S. Остальные в сторис сегодня и завтра", — написала Наталья.
Действительно ли певица будет лысой, станет известно совсем скоро. Вполне вероятно, что Луценко простит 300 граммов лишнего веса и зачислит звезде результат.
В комментариях ошеломленные пользователи оставили ряд комментариев.
- Супер
- У меня аж давление подскочило от увиденного
- Люди добрые, не стригите налысо, ради Бога
- Если это правда — это жесть
Напомним, в конце мая Наталья Могилевская рассекретила, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма. А в день рождения, 2 августа, певица должна надеть свое эффектное концертное платье, которое пока-что маловато.