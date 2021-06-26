Могилевская проиграла спор на похудение и показала, как Никитюк и Притула стригут ее волосы

Могилевская проиграла спор на похудение и показала, как Никитюк и Притула стригут ее волосы

В мае звезда поспорила с Анитой Луценко.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая поспорила, что побреется налысо если не похудеет, похоже, лишилась своей шевелюры.

Так, 26 июня завершается челлендж #26июнязубдаю, организованный фитнес-тренером Анитой Луценко. Артистка, которая имела вес 76,5 кило, сегодня должна была показать похудения на 4 килограмма. Утром исполнительница встала на весы и увидела, что набрала 300 гр. Ее вес составляет 72,9 кг.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вскоре в ленте фотоблога звезда запостила видео, на котором ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула стригут волосы Могилевской.

"Я бы хотела прокомментировать это, но у меня нет слов. Смотрите видео. P.S. Остальные в сторис сегодня и завтра", — написала Наталья.

Действительно ли певица будет лысой, станет известно совсем скоро. Вполне вероятно, что Луценко простит 300 граммов лишнего веса и зачислит звезде результат.

В комментариях ошеломленные пользователи оставили ряд комментариев.

Супер

У меня аж давление подскочило от увиденного

Люди добрые, не стригите налысо, ради Бога

Если это правда — это жесть

Напомним, в конце мая Наталья Могилевская рассекретила, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма. А в день рождения, 2 августа, певица должна надеть свое эффектное концертное платье, которое пока-что маловато.

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