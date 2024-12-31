Могилевская раскрыла, как встретит Новый год с дочерью и какой особой традиции придерживается

Старшая дочь артистки будет праздновать отдельно от семьи.
Украинская певица Наталья Могилевская поделилась планами празднования Нового года.
Так, исполнительница уже знает, что праздник будет встречать в кругу самой младшей дочери Сони. Вместе с ней звездная мама будет играть в настольные игры и лакомиться вкусными блюдами. Как призналась Наталья, старшая Мишель будет веселиться в детском лагере. В то же время певица говорит, что на Новый год всегда старается избегать суеты и посвящает себе время.
"Я праздную этот Новый год дома. И не уезжаю в отпуск. Остаюсь, как и почти вся страна, дома. Старшая у меня в лагере, а младшая – остается на мне без помощи. Обычно у нас много суеты на праздники. На день рождения или на Новый год мы собираемся, готовим что-то, бежим… А после этого влетаем, пьем шампанское и уже ничего не понимаем. И именно так мы представляем себе праздники. А все же на праздники, особенно в день рождения, звезды становятся лучше для желаний, понимания, чего я хочу", - рассказала звезда в своем Telegram-канале.
Следуя своей традиции, Могилевская всегда перед праздником находит час для итогов прошлого и планирования будущего. Также певица советует без суеты и в покое определиться со своими ценностями и что нужно делать в дальнейшем для достижения своих целей.
"В Новый год я пытаюсь найти хотя бы пол часа, а лучше час для себя. Для того, чтобы спокойно сесть и подумать, кто я и чего я хочу, что для меня ценно, сделала ли я для своих ценностей в этом году, и что я хочу в следующем году", — подчеркнула артистка.
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская делилась рецептом фирменного салата, который идеально дополнит новогоднее меню 31 декабря.
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