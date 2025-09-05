ТСН в социальных сетях

Могилевская раскрыла летнюю подработку ее 13-летней дочери и какую сумму она получала ежемесячно

Артистка раскрыла собственные методы воспитания Мишель.

Наталья Могилевская с дочерью

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская выдала собственный метод поощрения старшей дочери Мишель к работе.

Как оказалось, в течение лета 13-летняя девушка имела легкую подработку. Условия ей придумали собственные же родители. По словам Натальи, она с мужем предложила Мишель ухаживать за садом возле их семейного дома. Подросток охотно согласилась и получала за это плату. Певица говорит, что вместе с мужем Валентином за такую работу ежемесячно выплачивала девочке 1000 грн.

"Она все лето следила за садом. У нее было своих несколько клумб, и мы ей за это платили деньги. Тысячу гривен в месяц. Что, неплохо, я думаю, для ребенка?" — отметила исполнительница в фотоблоге.

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Теперь артистка задумывается о похожем методе поощрения Мишель к чтению и вообще обучению. За советом она пришла в книжный магазин и поинтересовалась у консультантки, будет ли уместным платить деньги детям за каждые прочитанные 100 с. книги. На это продавщица ответила одобрительно.

Кстати, недавно Наталья Могилевская сообщила, что в этом году Мишель поступила в лицей. Звездная мама заинтриговала, что девушка начала осваивать там профессию. Тем временем ее младшая дочь Соня тоже пошла на учебу.

