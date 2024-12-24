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Могилевская раскрыла особый рецепт кутьи на Рождество, которую сможет приготовить каждый

Могилевская раскрыла особый рецепт кутьи на Рождество, которую сможет приготовить каждый

Могилевская раскрыла особый рецепт кутьи на Рождество, которую сможет приготовить каждый

Наталья Могилевская рассказала рецепт кутьи на Рождество / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка призналась, что добавить для более выразительного вкуса блюда.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала простой рецепт кутьи, которую каждый год готовит на Рождество.

Так, для особого блюда исполнительница за основу использует два стакана пшеницы. Кашу звезда замачивает в течение нескольких часов и затем отваривает. После этого сливает лишнюю воду и добавляет изюм, нарезанные орешки и мед – по одной столовой ложке. Отдельно Могилевская замачивает мак и добавляет в кутью – тоже одну столовую ложку.

Кроме того, Наталья рассекретила, что для еще большей выразительности вкуса добавляет четверть чайной ложки соли. Между тем сбалансирует все это мед, который артистка советовала прибавлять раньше. В конце следует перемешать всю смесь и наслаждаться кутьей.

Наталья Могилевская рассказала рецепт кутьи на Рождество / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская рассказала рецепт кутьи на Рождество / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"С Рождеством Христовым! У меня есть маленький секрет. Чтобы вкус кутьи раскрылся полностью, нужно добавить то, что всегда усиливает его – немного соли", — поделилась звезда.

Напомним, недавно в канун Рождества балерина Екатерина Кухар с дочерью от Стоянова украсила елку. Она показала, какие оригинальные украшения повесить, чтобы задобрить символ Нового года 2025 – Змею.

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