Могилевская раскрыла тайну псевдонимов Барских и Дантеса: как на самом деле им выбрали сценические имена

Владимир Дантес, Наталья Могилевская и Макс Барских

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Украинская певица и тренер нового сезона «Голос країни» Наталья Могилевская раскрыла тайну псевдонимов артистов Макса Барских и Владимира Дантеса.

Знаменитость в свое время была продюсером одного из талант-шоу. Именно там свою карьеру начали строить Макс Барских и Владимир Дантес. Они прошли кастинг и стали участниками шоу. Однако Наталье Могилевской хотелось добавить изюминки в их образы, поэтому она придумала псевдонимы. Сценическое имя Макса Барских, которого на самом деле зовут Николай Бортник, образовалось от названия любимого ночного клуба артистки в Киеве, о чем она рассказала на проекте «Хто зверху».

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Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

А вот что касается Владимира Дантеса, у которого фамилия Гудков, то его на проекте называл «французом», потому что он на кастинге исполнял песню Le Temps des Cathédrales. Итак, Наталья Могилевская взяла фамилию французского монархиста Жоржа Шарля Дантеса. Так и образовался Владимир Дантес.

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Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

«Мы думали, как сделать фамилии. Макс Барских был, потому что я любила ходить в клуб Barsky. Ведь он Коля Бортник. А Вова был французик, а какой самый известный француз в мире — Жорж Шарль Дантес», — вспомнила артистка.

Кстати, Вадиму Олейнику, который в свое время выступал в дуэте с Владимиром Дантесом, тоже хотели придумать псевдоним. Когда Наталья Могилевская услышала его фамилию, решила не менять. Тем временем Дантес пошутил, что на его коллегу «не хватило фантазии».

Напомним, на самом деле многие знаменитости в шоу-бизнесе используют псевдоним. Недавно редакция сайта ТСН.ua писала, как на самом деле зовут известных украинских артистов.

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