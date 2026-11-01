Могилевская расплакалась на "Голосі" от песни Скрябина и с трепетом вспомнила покойного музыканта

Наталья Могилевская / © dawn.com

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Настал черед показать свой номер на сцене «Голосу країни-14» Илье Ржищеву.

Вокалист начал заниматься музыкой относительно недавно. Дело в том, что в его жизни произошла несчастная история любви. Илья говорит, чтобы не заниматься саморазрушением, он увлекся музыкой — самолечением.

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Вокалист выбрал чувственную песню «Старі фотографії» от группы «Кузьма Скрябин». Сразу красную кнопку нажал MONATIK, не теряя ни секунды это сделала и Наталья Могилевская. Правда, Илья в какой-то момент разволновался и сбился. Однако тренеры с пониманием к этому отнеслись, поскольку вокалист не профессиональный музыкант. Кстати, парень не только удивлял своим вокалом, но играл на пианино.

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Тем временем тренер Наталья Могилевская не смогла сдержать эмоций. Певица честно призналась, что ее растрогала песня. Дело в том, что артистка и покойный Кузьма Скрябин были приятелями и вместе работали. Песня «Старі фотографії» заставила Наталью Могилевскую погрузиться в воспоминания, что у нее вся жизнь пронеслась перед глазами. Она поблагодарила Илью за этот момент и пригласила в свою команду.

«С Кузьмой связана половина моей жизни. Это мой самый дорогой друг, невероятный человек. Я развернулась на песню, прежде всего. Но мне так понравилось, как ты беспокоился, ошибался. Если ты волновался, это значит, что ты не безразличен. А дальше вот эта кульминация, как ты встал. Я вижу настоящего артиста. Артиста — достойного сцены. Я благодарю Кузьму, что я развернулась на тебя. Моя команда открыта с моим сердцем. Спасибо за слезы, за воспоминания и за то, что пронеслась вся жизнь перед глазами», — отметила Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская / © dawn.com

Кстати, после этого Наталья Могилевская, MONATIK и Илья спели «Старі фотографіїї» все вместе. Наконец, вокалист подумал и пошел в команду Дмитрия Монатика. Как отметил Илья, с этим тренером ему будет легче.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, во втором выпуске «Голосу країни-14» пришел первый дуэт. Сестры Юлия и Дарья заставили тренера MONATIK подняться на сцену и петь с ними в унисон.

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