Могилевская рассекретила, где сейчас учится ее 5-летняя дочь, и показала гардероб девочки

Певица Наталья Могилевская рассказала о начале обучения младшей дочери Сони.

В фотоблоге знаменитость поделилась новостью, что девочка пошла в pre-school, то есть ежедневно в группах она занимается подготовкой к первому классу. В то же время Наталья рассказала, что заботится об изучении дочерьми английского языка. Поэтому звездная мама записала Соню на дополнительные занятия.

Кроме того, Могилевская показала гардероб младшей дочери. Певица обратила внимание, что в шкафу юной модницы преобладают вещи розового цвета. Исполнительница говорит, что дочь считает это признаком красивого вида. Наталья даже вспомнила забавный разговор с Соней, когда она сказала ей, что в подготовительной группе к школе выглядела красивее всех, потому что была именно в розовом луке.

Также маленькая девочка любит разнообразные аксессуары для волос. Поэтому ее образы не обходятся без бантиков или заколок различной формы, которые и продемонстрировала Наталья.

"Хочу поздравить всех с первым сентября, новым учебным годом, с тем, что мы держимся и учимся, не останавливаем свою жизнь. Моя Сонька начала уже учиться в pre-school. Мы готовимся к первому классу", — сказала Могилевская.

Кстати, старшая дочь исполнительницы Мишель с сентября также начала новый этап в обучении и в свои 13 лет начала получать профессию.

