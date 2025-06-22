Могилевская рассекретила, какой профессией хочет овладеть ее 13-летняя дочь летом

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Певица Наталья Могилевская рассказала о планах на лето двух дочерей - Мишель и Сони.

Артистка поделилась, что летние каникулы дочерей, кроме отдыха, будут полны новых знаний и впечатлений. Наталья рассказала, что младшая Соня углубится в изучение иностранного языка, а вот Мишель в 13 лет заинтересовалась грумингом. Поэтому звездная мама охотно воплотит ее подростковую мечту попробовать себя в профессии и предоставит такую возможность.

"Моя Соня все лето будет изучать английский. Мишелька будет учиться на грумера. Очень хочет попробовать. В целом она любит заниматься прическами и что-то вроде этого. Каникулы - прекрасное время для изучения чего-то нового", - поделилась Могилевская в фотоблоге.

Реклама

Наталья Могилевская о детях / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

К слову, певица регулярно делится успехами младшей Сони в изучении английского. А сейчас звездная мама показала, как проходят занятия дочери с учительницей. В частности, в кадре девочка общается и учит алфавит на онлайн-уроке.

Дочь Соня Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал своего подросшего сына Оскара и как годовалый мальчик кормил его черешней на кухне дома.