Могилевская рассказала, как оккупанты разбили ее гостевой дом в Буче: "Поснимали даже лампочки"

Артистка до сих пор не решилась зайти в дом.

Певица Наталья Могилевская рассказала, как в ее гостевом домике в Буче жили российские оккупанты.

До начала полномасштабной войны исполнительница имела загородный дом для гостей, впрочем, во время оккупации Киевской области его разрушили российские войска. Как поделилась Могилевская, сначала оккупанты жили в доме, а потом разграбили и разбомбили его.

"В этом домике сначала пожили какие-то орки. После того все обокрали, все сняли, даже лампочки. А после этого его еще и разбомбили", — рассказала Могилевская в интервью Григорию Решетнику.

Певица также призналась, что до сих пор не решилась зайти в дом после ужасного пребывания там оккупантов.

"Я не смогла. Эмоционально мне было очень плохо. Само здание я не смотрела. Водитель заходил, он снял мне видео", — сказала Могилевская.

Напомним, что не только дом Наталии Могилевской пострадало от рук россиян. Недавно Павел Зибров рассказал, как орки поселились в имении Ирины Билык.

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